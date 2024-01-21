‎وائل أبو فنونة.. ليس أول شهداء فضائية القدس الفلسطينية

كشف مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، استشهاد الصحفي وائل رجب أبو فنونة، مدير عام فضائية القدس، اليوم، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين حتى الآن إلى 119 صحفيا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت، السابع من أكتوبر 2023.

استشهاد وائل أبو فنونة وتعليق إسرائيلي

واستشهد وائل أبو فنونة بعد استهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لوسط مدينة غزة، وكان منضم أبو فنونة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وبعد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي له مساء الخميس الماضي، أصدر بيانا زعم فيه أن أبو فنونة كان يعمل نائب رئيس جهاز الدعاية لحركة الجهاد الإسلامي، وزعم أيضا الجيش الإسرائيلي إلى أن أبو فنونة كان أحد المسؤولين عن أشرطة الفيديو التي تبثها حركة الجهاد الإسلامي وقد ترقى ليصبح نائب رئيس جهاز الدعاية في الحركة في عام 2017.

وائل أبو فنونة ليس أوائل الشهداء من فضائية القدس اليوم

وبجانب استشهاد وائل أبو فنونة، هناك أعداد أخرى من الصحفيين استشهدوا من فضائية القدس، اليوم، وهم الصحفي أحمد خير الدين والصحفي جبر أبو هدروس والصحفي الدكتور حسان فرج الله، الشهيد الصحفي محمد نبيل الزق والصحفي محمد الثلاثيني، والصحفي حمادة اليازجي، والصحفي محمد أبو هويدي، والصحفي محمود مشتهي، وفي سياق آخر أصدرت فضائية «المنار» المقربة من حزب الله بيانا تنتقد اغتيال إسرائيل لأبو فنونة والذي يعد هجوما بحق الإعلام الحر.