خبير بالشؤون الدولية: مناورة حلف الناتو تؤكد جاهزيتها لردع أي هجوم روسي

قال أولي براون، خبير في الشؤون الدولية، إن مناورة حلف الناتو تهدف لتأكيد الثقة بين أعضاء الحلف، وأنهم على أتم الاستعداد في الدفاع برا وبحرا وجوا، فالحلف لديه تعداد جيشي منتظم جاهز لشن الحرب.

دول حلف الناتو جاهزة لشن هجمات

وأضاف «براون»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، دول حلف الناتو جاهزة لشن هجمات وخطة واضحة ولديها القدرة الكاملة لردع أي هجوم روسي تجاه دول الأعضاء أو حلف شمال الأطلسي، مردفا: «لدينا الاستعداد التام لردع أي هجوم من خلال الهجمات الروسية، ونسعى لتعزيز قدرات دول أعضاء حلف شمال الأطلسي من أجل تحقيق هذه الرؤية».

السبب وراء هذه المناورات

وأشار إلى أن الحلف لديه السبب وراء هذه المناورات، كما أن لديه التنظيم الكامل والأمور الحربية الجاهزة من أجل شن أي حرب، إذ يشارك 90 ألف جندي في هذه المناورة، وهذا يعد مشاركة عدد كبير للغاية من الجنود.