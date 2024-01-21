سياسي فلسطيني: مواطنو شمال غزة يموتون من الجوع والأمراض

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الوضع كارثي في قطاع غزة، إذ بدأت مرحلة التجويع، مشيرًا إلى أن المواطن الفلسطيني لا يستطيع سوى الحصول على وجبة واحدة يوميًا وأحيانًا كل يومين.

وأشار مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الأمراض والأوبئة بدأت تنتشر بين سكان القطاع خاصة فيروس الكبد الوبائي.

دخول 1000 شاحنة لتفادي الجوع

ونوه المحلل السياسي بأن هناك الكثير من الأماكن في غزة لم يتم رصدها من قبل الطواقم الطبية، مضيفًا أنه لا بد من دخول 1000 شاحنة لتفادي الجوع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف مطاوع أن الكميات التي تدخل من سيارات المساعدة والتي تسمح بها إسرائيل طفيفة ولا تتخطى مناطق الجنوب، مضيفًا أن هناك عائلات في الشمال ماتت من الجوع.