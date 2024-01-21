احذر ممارستها.. عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية

رغم أن الاستحمام بالماء شديدة السخونة، يعد تجربة ممتعة خاصةً في فصل الشتاء، إلا أن دراسات العلماء في مختلف دول العالم، حذروا من أن هذه العادة الشائعة في الشتاء قد تسبب أضرارا عديدة، تصل إلى السكتة القلبية.

قد يؤثر الاستحمام بالماء الساخن جدًا على البشرة والشعر والجهاز المناعي بطرق سلبية، رغم أن البعض يعتبره خلال شهري الخريف والشتاء، أحد أفضل الطرق لتدفئة نفسك إذا كنت تشعر بالبرد، بحسب موقع «دايلي إكسبريس» البريطاني.

عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية

ولكن وفقًا للدكتور مهيار مداهالي، وهو طبيب يركز على جراحة الأوعية الدموية ويعرف باسم دكتور ماكس على TikTok، إذا كانت درجة حرارة الماء ساخنة جدًا في الشتاء، فقد يكون ذلك سيئًا لصحتك.

«هناك بعض الزيوت الطبيعية على البشرة والتي تحافظ على رطوبته، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى احمرار الجلد وتهيجه»، هكذا أطلق الطبيب تحذيراته.

التأثير على الشعر والذي يصل إلى التلف، كما يمكن أن يحدث الإغماء أيضًا في حالة البقاء في حمامًا ساخنًا لفترة طويلة جدًا، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويسبب الإغماء، فضلا عن الأضرار التي قد تلحق بجهاز المناعة، بحسب الطبيب.

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء؟

الاستحمام بالماء الساخن جدا، يمكن أن يتسبب في زيادة معدل ضربات القلب، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عندما يتعلق الأمر بأفضل درجة حرارة للاستحمام، قال طبيب الأمراض الجلدية في نيويورك روبرت أنوليك، إن الماء يجب أن يكون «فاترا»، في مكان ما بين 36 و40 درجة مئوية.