«المدنب وعاصف وتنكيل».. تعرف على 12 صاروخا للحوثيين تستهدف به السفن

منذ 19 نوفمبر 2023، شنت جماعة الحوثي العديد من الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ من نوع «المدنب وعاصف وتنكيل»، وهي أبرز الأنواع، على سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما ممران ملاحيان حيويان ومهمان عالميًا، تلك الهجمات جاءت بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة

يستخدم الحوثيون مجموعة متنوعة من الصواريخ المضادة للسفن، بما في ذلك 12 نوعًا مختلفًا، ولكن أبرزها «المدنب وعاصف وتنكيل» تشمل هذه الترسانة الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، بعضها كان جزءًا من ترسانة الجيش اليمني والبعض الآخر مستورد من الصين وروسيا السوفيتية السابقة، بالإضافة إلى ذلك، يصنع الحوثيون بعض الصواريخ محليًا بعد الحصول على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ المضادة للسفن.

ووفقًا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، تشكل الصواريخ الحوثية المضادة للسفن خطرًا، حيث يتم إطلاقها من منصات أرضية باتجاه البحر، وتكمن خطورتها في صعوبة تنفيذ هجمات ضد مواقع إطلاقها، حيث تعتمد على المركبات المحمولة التي تسمح لها بالمناورة وتغيير مواقعها في وقت قصير.

صواريخ المندب وعاصف وتنكيل

وفقًا لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، ترسانة الحوثيين تضم عدة أنواع من الصواريخ المضادة للسفن، بما في ذلك الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية، وبعض أبرز أنواع الصواريخ المجنحة هي:

1- تعرف صواريخ «روبيج» باسم «بي - 21 / 22» وهي صواريخ سوفيتية مضادة للسفن، وكانت هذه الصواريخ موجودة في مخزون الجيش اليمني وتستهدف السفن باستخدام التوجيه بالرادار والأشعة تحت الحمراء، ويبلغ مدى هذه الصواريخ ما يصل إلى 80 كيلومترًا.

2- «المندب - 1» هو اسم الصاروخ الصيني المضاد للسفن الذي يُعرف أيضًا باسم «سي - 801»، ويتم استخدام هذا الصاروخ ضمن ترسانة الجيش اليمني، ويتم توجيهه بواسطة الرادار وله مدى يصل إلى 40 كيلومترًا.

3- «المندب - 2» هي صاروخ يعرف أيضًا باسم «غدير»، يتم توجيه هذا الصاروخ بواسطة الرادار وله مدى يصل إلى 300 كيلومتر.

4- يُعرف «سياد» أيضًا باسم «بافي - 351»، وهو صاروخ مجنح من نوع «أرض - أرض» يتم توجيهه بواسطة الرادار، تم تطوير نسخة بحرية من هذا الصاروخ، والتي يصل مداها إلى 800 كيلومتر.

5- «قدس» هو اسم صاروخ مجنح من نوع «أرض - أرض»، يتم توجيه هذا الصاروخ بواسطة الإشارة الإلكترونية والأشعة تحت الحمراء، وتم تطوير نسخة بحرية من الصاروخ بمدى يصل إلى 800 كيلومتر وتحمل اسم «بافي - 351».

6- «سجيل» هو صاروخ يتميز بمداه الذي يصل إلى 180 كيلومترًا.

الصواريخ الباليستية تأتي كالتالي:

7- «محيط» هو صاروخ يعتمد على نسخة معدلة من الصاروخ الروسي «سام - 2».

8- «عاصف» هو صاروخ مضاد للسفن يستند إلى نموذج «فاتح - 313»، ويتمتع هذا الصاروخ بمدى يصل إلى 450 كيلومترًا

9- «تنكيل» هو صاروخ يستند إلى نموذج «رعد - 500»، ويتمتع هذا الصاروخ بمدى يصل إلى 500 كيلومتر

10- «فالق» هو صاروخ يتميز بمداه الذي يصل إلى 140 كيلومترًا.

11- «البحر الأحمر» هو صاروخ يعمل بنظام رؤية إلكترونية وأشعة تحت الحمراء.

12- «مَيون» هو صاروخ يعتمد على تقنية الرؤية الإلكترونية والأشعة تحت الحمراء.