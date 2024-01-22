هل خلقت الإبل من الشياطين؟.. أزهري يحسم الجدل

هل خلقت الإبل من الشياطين؟، من الأمور التي يكثر الجدل حولها، وأحدثت بلبله، وفوضوى فكرية كبيرة، وهو ما أوضحه الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الاسلامية بمشيخة الأزهر الشريف.

هل خلقت الإبل من الشياطين؟

ورداً على سؤال هل خلقت الإبل من الشياطين؟، قال عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، في مقطع فيديو، إن هناك أحاديث وردت في ذلك منها أحاديث حسنة، وأحاديث ضعيفة، قائلا إنه ورد عن الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في «مَبارِك أو أعطان» الإبل، فرد الرسول: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وفي رواية فإنها من الشياطين.

حقيقة خلق الإبل من الشياطين

وأضاف عضو اللجنة العليا للدعوة الاسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، في رده على هل خلقت الإبل من الشياطين؟، أن بعض العلماء أضعف جملة «فإنها خلقت من الشياطين»، مشيرًا إلى أن معنى كلمة خلقت من الشياطين ليس معناها أن أصل مادتها من الشيطان، موضحًا أن الإنسان أصل مادته خلق من الطين، مضيفاً: هل هذا يعني أن الإبل خلقت من الشيطان من النار، متابعا: هذا كلام خاطئ.

واستكمالا للحديث حول هل خلقت الإبل من الشياطين؟، أشار إلى أن العلماء منهم الإمام المناوي في فيض القدير، والصناعني في التنوير، وغيرهم من العلماء قالوا إن الإبل لم تخلق من الشياطين، قائلا: «ليس المقصود أن أصل مادتها من الشيطان أو من النار، وإنما المعنى أن الإبل فيها بعض صفات الشياطين، الإبل قوية جدا، متمردة، عاتية، تؤذي صاحبها، إذا غضبت أصبحت مثل النار».

الإبل لم تخلق من الشياطين

وخلال الرد على سؤال هل خلقت الإبل من الشياطين؟، استشهد الداعية بقول الله سبحانه وتعالى «خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ»، مفسرا الآية بأن الإنسان به صفة الاستعجال، مؤكدا أن كل من خلقه الله على الأرض مخلوق من الماء، مستشهداً بقول الله تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ»، واختتم عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف: ومن هنا نعلم أن ليس المقصود بالمعنى أن الإبل خلقت من الشياطين.