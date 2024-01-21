البرلمان العربي يشكل فريقا قانونيا لدعم فلسطين في محكمة العدل الدولية

أعلن البرلمان العربي، اليوم الأحد، الموافقة على اقتراح كويتي بتشكيل فريق يضم خبراء قانونيين وأكاديميين ومحاميين من مؤسسات وجميعات عربية معنية لدعم الموقف المتخذ من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

اقتراح كويتي لدعم فلسطين

بدوره، أشار عضو مجلس الأمة النائب بالبرلمان العربي، محمد الحويلة، إلى أنه اقترح تكوين فريق قانون لدعم مساعي جنوب إفريقيا المشرفة للدفاع عن القضية الفلسطينية وإيقاف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

تكريم جنوب إفريقيا

وكشف النائب الكويتي قرار البرلمان العربي بتكريم دولة جنوب إفريقيا، ومنح رئيسها سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي، الذي يعد أرفع وسام مقدم من البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الداعمين لقضايا الأمة العربية.

امتنان بمواقف جنوب إفريقيا

وأكد أن التكريم يعد رسالة بسيطة للامتنان لمواقف جنوب إفريقيا التي رفعت قضية تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية وتم نظر القضية الأسبوع الماضي وسط استمرار النظر فيها عبر عدة جلسات مختلفة.