أستاذ تاريخ حديث لـ«الشاهد»: قوة الحاكم تأتي من علاقته بشعبه

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إنه عندما يكون الحاكم محميا بشعبه يكون قويا للغاية.

السلطان العثماني في بداية تولي محمد علي باشا الحكم في مصر

وأضاف «عفيفي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن السلطان العثماني في بداية تولي محمد علي باشا الحكم في مصر اضطر على مضد الموافقة على ذلك، نظرا لأن الشعب المصري بجانب محمد علي.

نقل محمد علي

وأوضح أن السلطان العثماني رغب في نقل محمد علي لولاية أخرى بعيدا عن مصر، لكن الشعب المصري رفض بشدة، وبالتالي تراجع السلطان العثماني، مشيرًا إلى أنه يتضح من ذلك نقطة مهمة في طبيعة علاقة الحاكم بالشعب المصري، أنه كلما كانت علاقة الحاكم محميا شعبه كانت بمثابة قوة لمواجهة الأزمات الداخلية والتدخلات الخارجية.