«الخشت» يتفقد امتحانات برامج جامعة القاهرة الدولية ويستمع لتعليقات الطلاب

أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024 بجامعة القاهرة الدولية، وفقًا لجداول كل برنامج، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة بجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة رحاب محمود منسق برنامج اللغة الصينية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

واطمأن الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكّدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

واستمع الخشت، خلال جولته، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

مواصفات الورقة الامتحانية

وأكّد الخشت، ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازي مع عقد الامتحانات ليتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية.