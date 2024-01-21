ضياء رشوان: اجتماع قريب لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث انطلاق المرحلة الثانية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إنه تم رفع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وإحالتها إلى الحكومة لاتخاد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأضاف «رشوان» مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «CBC»، اليوم الأحد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش الوثيقة التنفيذية التي طرحتها الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى ولدينا عليها بعض الملاحظات.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيتابع المدد الزمنية التي وضعتها الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشيوخ سيشهد أكبر قدر تشريعي من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيجتمع في القريب العاجل لبحث الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.