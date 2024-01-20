قصواء الخلالي: الحوار الوطني أحد أهم منجزات الدولة المصرية ومنبر للتواصل

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الحوار الوطني واحد من أهم منجزات الدولة المصرية في الفترة الماضية، فقد كان حاوية للأفكار والرؤى والتوجهات السياسية المختلفة، ولديه قدرة على إتاحة منبر حقيقي للتواصل بين التيارات السياسية المختلفة.

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة CBC، أن الحوار الوطني توصل إلى مخرجات تمثل عموم التيارات السياسية والاقتصادية والفكرية الموجودة في المجتمع المصري.

بدء الحديث عن التطبيق في مدد زمنية محددة

وتابعت الإعلامية: «بدأ الحديث عن تطبيق وتنفيذ هذه المخرجات في مدد زمنية محددة ومن المنتظر أن يعود الحوار ويستكمل في مرحلته الثانية بالفترة المقبلة، وذلك بالتوازي مع تطبيق كثير من هذه المخرجات».

مجمل مخرجات الحوار الوطني لن تطبق في يوم وليلة

وأكدت، أن مجمل المخرجات لا تطبق في يوم وليلة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، وبالتالي، فإن ذلك ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.