محلل القاهرة الإخبارية: رحيل اللاعب محمد صلاح عن المنتخب كان صادما للجميع

قال تامر بجاتو محلل القاهرة الإخبارية، إن رحيل اللاعب محمد صلاح عن المنتخب وعودته لليفربول كان صادمًا للجميع، مشيرًا إلى أن معنويًا كان لابد من وجود محمد صلاح مع الفريق لإعطائهم حافزًا وتشجيعًا لهم في المباراة المقبلة: «أنه يمشي ويرجع ليفربول إداريًا أكبر خطأ».

وأوضح «بجاتو» خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن أول مرة تطرأ هذه المشكلة مع اللاعب محمد صلاح أثناء لعبه مع المنتخب في خوضه أمم أفريقيا، مضيفًا أن محمد صلاح أكد في المؤتمر الصحفي بأن جميع اللاعبيين في المنتخب المصري يريدونه في الملعب.

وأشار بجاتو إلى أن ماحدث لمحمد صلاح تدل على تخبط واضح في صفوف منتخب مصر بشكل واضح دون مواربة أو مجاملة.