حزن وأمل.. تفاصيل رد فعل أسرة محمد صلاح على تقرير الجهاز الطبي للمنتخب

أثارت إصابة النجم العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، حزن أسرته، خاصة وأنها تسببت في إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم غيابه عن مباراة المنتخب الوطني القادمة، في الجولة الثالثة مع نظيره كاب فيردي، في دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

إصابة صلاح تثير حزن أسرته

كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب محمد صلاح، لـ«الوطن» أنّ نتيجة الفحص الطبي والتقرير النهائي التي كشف عنها الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، بشأن النجم العالمي محمد صلاح، كانت أسرة اللاعب تترقبه، وأحزنهم غياب اللاعب عن المباراة القادمة، التي يحتاج فيها المنتخب للفوز من أجل الصعود إلى الدور 16 في البطولة.

وأوضحت المصادر، أن محمد صلاح يتواصل معهم بشكل يومي ويطمئنهم على مراحل العلاج وأن زملائه في المنتخب المصري قادرين على تحقيق الفوز في المباراة القادمة، وأن الجميع هدفه العودة بالكأس وحصد اللقب الأفريقي الثامن للفراعنة.

لفتت المصادر إلى أن أسرة اللاعب حريصة على التواصل مع النجم العالمي محمد صلاح من أجل الشد من أزره، مؤكدين أن الإصابة بسيطة وسيتم تعافيه منها سريعًا، وأن الجميع ينتظرون عودته للمنتخب من أجل قيادة الفراعنة إلى منصات التتويج.