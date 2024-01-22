عمدة «كييف»: منتقدو «زيلينسكي» يتعرضون للضغط.. وبلادنا تتحرك في الاتجاه الخاطئ

قال عمدة العاصمة الأوكرانية «كييف» فيتالي كليتشكو، إن بلاده تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مضيفا في حوار مع صحيفة «جلوب أند ميل» الكندية، إنها تصبح دولة استبدادية أكثر فأكثر.

رائحة الاستعباد والاستبداد

وأشار كليتشكو، إلى أنه لا يستطيع تسمية الطريق التي تسير عليها، بلاده ديمقراطية، لأن رائحة الاستعباد والاستبداد تفوح منها، على حد وصفه.

وأوضح عمدة كييف، أن منتقدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتعرضون للضغط، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم، إن «موسكو» لم تستخدم الخط الساخن مع «واشنطن» بعدما دخل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى في 1 يناير الجاري، بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا

وأضاف ريابكوف، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا، طلبت معلومات من الولايات المتحدة بشأن المخاطر النووية المحتملة المرتبطة بغياب أوستن عن العمل، أن «موسكو»لا ترى أسبابًا كافية لذلك، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وصل في وقت سابق من اليوم، إلى نيويورك في زيارة تمتد من اليوم إلى بعد غد الأربعاء، للمشاركة في مناقشات «مجلس الأمن الدولي» المفتوحة حول الشرق الأوسط، وبحث أزمة أوكرانيا بطلب من روسيا، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.