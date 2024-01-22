الأمم المتحدة: 10% من السكان يملكون 76% من ثروات العالم

ذكرت الأمم المتحدة أنَّ 10% من سكان العالم يملكون 76% من الثروات الموجودة في جميع المناطق حول العالم، موضحة أنَّ دخل أفقر 40% من السكان ينمو بمعدل أسرع من المتوسط ​​الوطني في معظم البلدان، مشيرة إلى أنَّ وباء فيروس كورونا ساعد في ارتفاع فجوة التفاوت بين البلدان منذ 3 عقود.

وأضافت الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، أنَّ واحد من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم يتعرضون للتمييز بشكل ما، كما يتعرض النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب أيضًا للتمييز في العالم.

7 آلاف حالة وفاة لمهاجر على مستوى العالم

كما شهد عام 2022 أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وصل إلى 34.6 مليون شخص، ويعد هذا العام 2024 أيضًا عامًا مُميتًا للمهاجرين، حيث تم تسجيل ما يقرب من 7 آلاف حالة وفاة لمهاجر على مستوى العالم.

وتأمل الأمم المتحدة بحلول عام 2030، تحقيق نمو الدخل بشكل تدريجي والحفاظ عليه لأفقر 40% من السكان بمعدل أعلى من المتوسط ​​الوطني، وتمكين وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الأصل العرقي أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو أي وضع آخر.