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الأمم المتحدة: الهجمات المتكررة على العراق تقوض الاستقرار بالشرق الأوسط

كتب:

شريف سليمان
08:16 م | السبت 20 يناير 2024
مناطق عراقية تتعرض لهجمات متكررة

مناطق عراقية تتعرض لهجمات متكررة

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، أن الهجمات المستمرة التي تنطلق من حدود العراق ومن خارجه، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم السبت.

وذكرت البعثة الأممية أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة، والأعمال المسلحة في أماكن أخرى، باندلاع مواجهة كبيرة، مشيرةً إلى أن جهود الأمم المتحدة تركز على السعي لإنهاء الصراع في غزة وتجنب امتداده إلى المنطقة.

https://www.youtube.com/watch?v=T8NvmoxhKjc

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