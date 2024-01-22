الكنيست الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة سحب الثقة من حكومة نتنياهو

في ظل التخبط الحكومي الإسرائيلي والذي يتزايد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عن اجتماع له صباح اليوم الإثنين من أجل مناقشة اقتراح سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

اقتراح بسحب الثقة

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنَّ الكنيست سيجتمع لمناقشة اقتراح سحب الثقة الذي قدمه حزب «العمل» يوم الاثنين، وقد تقدم الحزب باقتراح بحجب الثقة ردا على فشل الحكومة في إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

استمرار الاحتجاز لـ108 أيام

وقال حزب العمل: «لقد احتجزت الفصائل بناتنا وفتياننا لمدة 108 أيام، وحياتهم معرضة للخطر في أي لحظة، وفي ظل هذه الحكومة، تم التخلي عنهم واختطافهم؛ وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعًا إلى وطنهم الآن».

حشد المعارضة ضد الحكومة

وأضاف: «نتوقع من جميع فصائل المعارضة دعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي لا تسمح لأي مواطن في دولة إسرائيل بالنوم بسلام».