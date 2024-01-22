إسرائيل تدمر البنية التحتية للتعليم الجامعي الفلسطيني.. «الكل هدف في غزة» (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الاحتلال يُدمر البنية التحتية للتعليم الجامعي في غزة».

وجاء في التقرير: «في غزة الكل هدف بلا نقاش، البشر كما الحجر كلٌ في حسابات الاحتلال بنك أهداف، وللعدوان الأخير تأثير طاغٍ على الحياة الأكاديمية في القطاع المحاصر».

وأضاف التقرير: «بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإنّ الحياة الجامعية في قطاع غزة فقدت 94 من أساتذتها من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والفكرية، وتضم 17 شخصية يحملون درجة الأستاذية، و59 يحملون درجة الدكتوراه، و18 يحملون درجة الماجستير، ما يعني بلغة الأكاديميين أجيالا متنوعة كانت تُعِد وتُعَد لتقود عملية العلم والتنوير في فلسطين».

وأتمّ التقرير: «الأدهى أنّ حصيلة غير نهائية نظرا لوجود كمّ كبير من الشهداء ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض، كما أنّ البنية التحتية للتعليم الجامعي شهدت تدمير مبانٍ جامعية عديدة في جامعة الأزهر، بل وصل البغي بالاحتلال إلى تفجير مبانٍ جامعة ونسفها بشكل كامل بعد تحويلها إلى ثكنات عسكرية كما حدث في جامعة الإسراء جنوبي غزة».