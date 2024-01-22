قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين جنوب جنين ومخيم عين السلطان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 5 فلسطينيين من بلدة ميثلون جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشقاء، وشقيقين من عائلة نعيرات، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وإطلاق الرصاص داخل المنازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا من مخيم عين السلطان، في أريحا.

وأفاد عيد براهمة، مدير نادي الأسير في أريحا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان، واعتقلت الشاب، بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته.