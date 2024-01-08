القاهرة الإخبارية: اعتقال أكثر من 5730 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 230 فلسطينياً، في مختلف محافظات الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من عام 2024، وقالت إن حملة الاعتقالات، التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفرت عن اعتقال أكثر من 5730 فلسطينياً.

ونوهت «السلامين»، في رسالتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للانتقام من الشعب الفلسطيني، حيث يقتحم المنازل في الضفة الغربية، ويتعمد تكسير الأجهزة الكهربائية، وتدمير البنية التحتية للمنازل.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من 300 شهيد فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر، مضيفةً أن مناطق الضفة الغربية ليست في معزل عن ما يحدث في قطاع غزة.

وأضافت «السلامين» أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في اقتحام المنازل بمختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث أكد العديد من الأهالي أن جنود الاحتلال يقولون لهم إنهم ينتقمون منهم، بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.