الرقية الشرعية من الحسد والأمراض.. اعرف شروطها

الرقية الشرعية من الحسد أعظم أسباب الشفاء من الأمراض، سواء كانت أمراضًا عضوية أو نفسية أو روحانية، وفضل الرقية الشرعية ينبع من عدة أمور، منها: أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، وهو شفاء للناس من كل داء، كما قال تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين»، وتتضمن الاستعاذة بالله تعالى من شر كل شيء، سواء كان من شياطين الجن أو الإنس، أو من الحسد والعين، أو من الأمراض العضوية، وتتضمن الدعاء إلى الله تعالى بالشفاء، وهو القادر على كل شيء.

الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض

إذا كان فضل الرقية الشرعية كبيرًا، فإن شروطها أيضًا مهمة، فلا بد أن تكون الرقية من القرآن الكريم، والأذكار النبوية الشريفة، والأدعية المأثورة، وأن تكون بصوت واضح، ونبرة صادقة، وأن يكون المرقي طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر، وأن يكون مصدقًا بالرقية، وواثقًا من قدرتها على الشفاء، وإذا شعر الإنسان بتحسن بعد الرقية الشرعية، فهذا دليل على أن الرقية نفعته، وإن لم يشعر بتحسن، فلا يجب أن ييأس، بل عليه أن يستمر في الرقية، ويكثر من الدعاء، ويطلب العون من الله تعالى.

دار الافتاء والرقية الشرعية

أوضحت دار الافتاء، أن الجمهور ذهب إلى جواز الرقية من كل داء يصيب الإنسان، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره، وأن يُعْتَقَدَ أنّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته؛ لما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».

أدعية وأذكار الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض

وهناك العديد من الآيات والأذكار التي يمكن استخدامها في الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض، منها: سورة الفاتحة، سورة البقرة، آية الكرسي، وسورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس، سورة الأعراف: (آية 117-122). وسورة يونس: (آية 81-82).

وهناك بعض الأدعية المأثورة التي يمكن استخدامها في الرقية الشرعية، منها: (بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم أذهب عنه المرض، اللهم اشفه، اللهم عافيه، اللهم ادفع عنه كل أذى.