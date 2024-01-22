مهرجان حكاوي الدولي يحتضن 6 عروض دولية من بريطانيا وفرنسا ومصر

تنطلق فعاليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل بنسخته الثالثة عشرة، في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير.

تفاصيل مهرجان حكاوى

ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 13 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز «أفكا للفنون»، وتشهد هذه الدورة مشاركة دولية لثلاث دول، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مصر.

ويقدم المهرجان هذا العام نسخة استثنائية من حيث اختيار العروض وأماكن إقامة المهرجان، حيث يرتكز هذا العام في حفل الافتتاح والختام ومعظم العروض على مسرح الفلكي في وسط البلد، بجانب عروض خاصة بين مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية ومعهد جوتة الألماني والمعهد الإيطالي.

ويشهد حكاوي الدولي لفنون الطفل في نسخته الجديدة 6 عروض فنية رئيسية، من بينها عرضان من بريطانيا هما «همهمة صغيرة»، وهو عرض رقص مضحك وعوض «الجو حر لأ برد»، بجانب عرض فرنسي وثلاثة عروض مصرية، من بينها «حكايات لافونتين» و«الطقس العجيب».

كما يحتضن المهرجان هذا العام لأول مرة عروض أفلام دولية من ألمانيا تتضمن فيلمين طويلين وثمان أفلام قصيرة، في شراكة مع مهرجان شلينجل الدولي، أحد أهم منصات أفلام الأطفال والشباب في أوروبا، وتتضمن الأفلام الطويلة فيلم «العاديون» للمخرجة صوفي لينينباوم، وفيلم «فريق بيبركورنز وسر أعماق البحار» للمخرج كريستيان ثيدي.

«حكاوي» هذا العام يهدف لتوسيع مدارك الأطفال للعالم من حولهم

ومن جانبها، قالت دعاء سرحان، المدير الفني للمهرجان، إن «حكاوي» هذا العام يهدف لتوسيع مدارك الأطفال للعالم من حولهم وكيفية تغيره مع الوقت والتقلبات الواقعية، ومن هنا جاء اختيار بوستر المهرجان، بسمكة السلمون الوثاب، التي تعتبر رمز الصمود أمام التيارات المائية، وهو ما يجسِّد رؤية حكاوي وسط الأوقات المضطربة التي يعيشها العالم حاليا نتشبث بالفنون التي تخاطب إنسانيتنا وتوجهنا عبر تيارات الحياة.