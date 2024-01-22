قيادي فلسطيني يدعو لإعلان غزة «منطقة مجاعة»: نصف مليون شخص يموتون جوعا

صرح أسامة حمدان، القيادي الفلسطيني، اليوم، بأن منظمة الصحة العالمية عليها التحرّك فورا وإعلان غزَّة «منطقة مجاعة»، وأن تستمر في الضغط من أجل اتخاذ كل التدابير الحقوقية والإنسانية لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، موضحا أن أكثر من نصف مليون شخص في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا.

أسامة حمدان: ندعو الأونروا لإغاثة الفلسطينيين وإدخال وتوزيع المساعدات لغزة

ودعا خلال مؤتمر صحفي من بيروت، نقلته وسائل الإعلام العالمية، وكالة الأونروا إلى إغاثة شعب فلسطين وإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق قطاع غزَّة، وخصوصا شمال غزة، داعيا كل الدول والحكومات والمؤسسات الأممية المعنية، للضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية بضرورة إدخال المساعدات الإغاثية برًّا وبحرًا وجوًا، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة، مناشدا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وقادة وزعماء أمتنا العربية والإسلامية، باسم العروبة والإسلام وقيم النخوة والشهامة والمروءة، إلى التدخل الفوري للضغط الجاد، من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات، عبر تسيير قوافل إغاثية وإنزال جويّ عاجل لمنع وقوع كارثة المجاعة الحقيقية، ضدّ أكثر من مليون مواطن فلسطيني في شمال القطاع.

وحمّل القيادي في حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، مسؤولية ما يحدث في غزة من إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما يحدث في فلسطين وما يحاك من مؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الوضع الإنساني الكارثي الخطير في شمال غزة ينذر بارتفاع أعداد الشهداء، فيمل يصل عدد الشهداء لنحو 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.