الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفيات خان يونس.. أكثر المعارك دموية في 2024

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المستشفيات في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، حيث تشهد المناطق الغربية من المدينة واحدة من أكثر المعارك دموية منذ بداية العام 2024، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

اقتحام مستشفى «الخير» واعتقال الطاقم الطبي

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت، لأول مرة، إلى منطقة «المواصي»، بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى «الخير» في خان يونس، حيث جرى اعتقال أفراد الطاقم الطبي، فيما لم ترد أنباء فورية من الاحتلال عن الوضع في المستشفى، ولم يعلق مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال على المعارك الدائرة في جنوب غزة.

وكذلك، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدداً من دبابات جيش الاحتلال تفرض حصاراً على مستشفى آخر في خان يونس حالياً، وهو مقر وكالة الإنقاذ، التي فقدت الاتصال بموظفيها العاملين في المستشفى.

حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الطبية

وذكر «القدرة» أن عمليات القصف وإطلاق النار بشكل عشوائي، من جانب قوات الاحتلال، أسفرت عن ارتقاء 50 شهيداً على الأقل في خان يونس، خلال الساعات القليلة الماضية، كما تسبب الحصار الخانق على المنشآت الطبية في استشهاد عدد كبير من المرضى والمصابين، بينما كانت الفرق الطبية والإسعاف تحاول إنقاذهم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع سيارات الإسعاف من التحرك لانتشال جثث الشهداء والجرحى من غرب خان يونس، بزعم أن مقاتلين من فصائل المقاومة الفلسطينية يعملون من داخل وحول المستشفيات، وهو ما تنفيه الفصائل والطواقم الطبي تماماً.