أحكام الرقية الشرعية.. هل يجب الاستعانة بشيخ لقراءتها وحكم تشغيلها عبر اليوتيوب؟

الرقية الشرعية أمر يحرص على معرفته العديد من الناس، إذ يحصن المنزل والعائلة ويقيهم شر مخاطر الحياة، والمداومة على قراءتها يعتبر من الأمور التي يجب أن تُراعى في شتى أمور الحياة، ولكن الكثيرين لا يعلمون هل يمكن أن يقرأوها، أو هل يجب الاستعانة بشيخ لقراءتها، وما حكم تشغيلها عبر القنوات السمعية، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

الرقية الشرعية مكتوبة

وجاء نص الرقية الشرعية أوضحتها دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، كالتالي:

قراءة سورة الفاتحة:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ»، ثلاث مرات.

ثم قراءة أوائل سورة البقرة في الرقية الشرعية:

«الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

قراءة آية الكرسي وآيتين بعدها:

«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ».

- قراءة سورة الإخلاص

«قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ».

- قراءة سورة الفلق

«قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ».

- قراءة سورة الناس

«قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ».

هل يجب الاستعانة بشيخ لقراءة الرقية الشرعيةوكانت حددت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر لها، عبر قناتها، فيما يخص بهل يجب الاستعانة بشيخ لقراءة الرقية الشرعية، موضحين: «فيما يخص بقراءة الرقية الشرعية، يجوز أن يقرأها الشخص بنفسه، أو يجوز أن يقرأها له شخص أخر»، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع يده على رأسه الشريفة حينما أتته سكرات الموت ويقرأ عليها.

ما حكم تشغيلها عبر الوسائط السمعية؟

وتذهب بعض الأمهات إلى تشغيلها عبر الراديو، وقناة اليوتيوب، لسماعها لأبنائها، جاءت القواعد الصحيحة ‎للرقية الشرعية الصحيحة من العين والحسد والسحر، كشفت عنها دار الإفتاء المصرية في شروط أساسية، تتمثل في التالي:

- الوضوء أولًا لقراءة الرقية الشرعية، وأداء صلاة ركعتين بنية قضاء الحاجة الأولى قبل صلاة الفجر، وقراءة الرقية الشرعية، والأخرى عقب صلاة العصر، والقيام بخطوات الرقية الشرعية مرة ثانية، ما يعني قراءتها مرتين في اليوم، والاستعانة بقراءة التعويذات النبوية الشريفة، وهي: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

ونصح الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن الرقية الشرعية من المستحسن أن تقرأها بنفسك، مع الإكثار من التضرع للمولى عز وجل بالدعاء، ولا يزال يقرأها العبد حتى يبرأ بإذن الله.