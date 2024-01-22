أبو زيد: الدور المحوري لمصر في التعامل مع أزمة غزة يعزز شراكتها بالاتحاد الأوروبي

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّ الملف السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يشهد تطورا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بملف غزة والقضية الفلسطينية، والدور المحوري لمصر في التعامل مع هذه الأزمة يجعل من القاهرة شريكا مهما للاتحاد لأن أمن المتوسط والشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية.

وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الانخراط المصري في التعامل مع الوضع في قطاع غزة وكذلك السودان وليبيا، ومؤخرا القرن الإفريقي، كلها موضوعات كانت محل نقاش مطول بين وزير خارجيتنا ونظرائه الأوروبيين، والأمر من القرائن التي تؤكد على جدوى وأهمية الارتقاء بالعلاقات بينهما.

وتابع المتحدث باسم «الخارجية»: «هناك رؤية متوافق عليها للاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وهي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض التهجير القسري، فيما أنَّ هناك تباين بين المواقف لبعض الدول، فالبعض مواقفه متقدمة في إطلاق مبادرة لمؤتمر دولي للسلام، كبلجيكا وأسبانيا».

واستطرد: «هناك اتفاق بين دول الاتحاد بالنسبة لما يحدث في غزة، على أنَّ مصر شريك استراتيجي يجب التنسيق معه والاستماع لرؤيته والتشاور معه بشأن التعامل مع الوضع، وتم استعراض كل أبعاد الموقف المصري تجاه القضية، اليوم، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وضرورة إيصالها والوضع المتأزم داخل القطاع وكيفية التعامل معه ومع المعوقات، والتأكيد على أنَّ وقف شامل لإطلاق النار هو الخطوة التي لابد من تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل لتنفيذها».

وكشف عن مشروعات جديدة ستُناقش غدا مع الاتحاد، بجانب اتفاق إطاري سيتم التوقيع عليه أيضاً، موضحاً أنَّ الاتفاق المزمع سيتناول التعاون في مجالات البحث العلمي والجامعات، وهي مجالات جديدة للتعاون.