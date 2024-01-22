الاتحاد الأوروبي: أمامنا خيارات كثيرة لزيادة المساعدات الإنسانية لفلسطين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنَّ «الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، وأمامنا خيارات كثيرة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في القطاع».

وأضاف «بوريل»، في تصريحات صحفية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أنَّه «يتعين علينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين».

وتابع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «لدينا اجتماع مع وزراء الدفاع لمناقشة دعم أوكرانيا، وسنواصل الوقوف إلى جانب كييف في حربها ضد موسكو».