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مسؤولون أمريكيون: «بايدن» و«سوناك» بحثا تأمين إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
11:53 م | الإثنين 22 يناير 2024
ساحل البحر الأحمر

ساحل البحر الأحمر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.

وأشار البيت الأبيض أن الجانبين بحثا تأمين إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

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بقلم محمد عزالدين