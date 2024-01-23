عاجل.. ماذا حدث؟.. تحقق التوقع الثالث لـ عبير فؤاد في مباراة مصر وكاب فيردي

في تمام الساعة العاشرة مساءً انطلقت مباراة مصر وكاب فيردي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل، واستقبلت شباك محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري هدفا بتسديدة من اللاعب جيلسون تافاريس في الوقت بدل الضائع، ومع بداية الشوط الثاني سجَّل اللاعب محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل في الدقيقة 50، ومن ثم سجل مصطفى محمد هدف التقدم والثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 93، ليتحقق بذلك ثالث توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، حول مباراة مصر وكاب فيردي.

تحقق ثالث توقعات عبير فؤاد

تحقق ثالث توقعات عبير فؤاد وكاب فيرديكانت عبير فؤاد، خبير الأبراج الفلكية؛ إذ قد توقعت قبل بداية المباراة أن يظهر مصطفى محمد، لاعب وسط المنتخب الوطني، خلال اللقاء أمام كاب فيردي بلياقة بدنية عالية، قائلة: «مصطفى محمد من مواليد برج القوس، القمر في مواجهة برجه وعليه أن يتصرف بحكمة ويضاعف تركيزه، ومع ذلك الشمس تمنحه لياقة بدنية»، وهو ما تحقق بالفعل بعد ما ظل مصطفى محمد بكامل لياقته حتى الوقت بدل الضائع وأحرز الهدف الثاني، من أسيست لمحمود حسن تريزيجيه.

توقعات أخرى لعبير فؤاد تحققت في اللقاء

وكان التوقع الأول لـ عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية الذي تحقق في مباراة مصر وكاب فيردي هو استقبال شباك محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني هدفا في الشوط الأول بتسديدة من اللاعب جيلسون تافاريس في الوقت بدل الضائع؛ إذ توقعت قبل المباراة أن يظهر محمد الشناوي، خلال اللقاء أمام كاب فيردي بمستوى ضعيف وتركيز غير كافٍ، قائلة: «محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، من مواليد 18 ديسمبر 1988، أي برج القوس والقمر في مواجهة برجه وعليه أن يتصرف بحكمة ويضاعف تركيزه، ويجتهد ليتغلب على أي تشوش».

فيما كان التوقع الثاني الذي تحقق لـ عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال مباراة مصر وكاب فيردي، هو ظهور محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب الوطني، خلال اللقاء بمستوى جيد ويحقق تقدما كبيرا، إذ قالت في حديثها لـ«الوطن» قبل بدء المباراة: «محمود حسن تريزيجيه من مواليد برج الميزان، والقمر في منزل الحظ بالنسبة له ويمنحه ذلك تركيزا كبيرا، وفرصا غير متوقعة وتقدما ونجاحا، كما أن الشمس في وضع داعم تمنحه نشاطا وحضورا».