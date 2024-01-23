بعد اعتزاله الفن.. كوليس مشاركة حسن يوسف في مسلسل «ليالي الحلمية» مقابل 100 جنيه

شغل خبر اعتزال الفنان حسن يوسف الفن، خلال الساعات القليلة الماضية، الوسط الفني وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تحدثوا عن أعماله الفنية المتميزة، والتي كان أبرزها مسلسل «ليالي الحلمية».

في تصريح سابق لـ«الوطن»، كشف الفنان حسن يوسف، عن كواليس مشاركته في مسلسل «ليالي الحلمية»، حين قال إنه كان أول عمل درامي له في رمضان، وانجذب للعمل بسبب عدد الفنانين الكبير والنجوم المشاركين فيه، وكان أجره وقتها على الحلقة الواحدة 75 جنيهًا، وقدم فريق العمل شكوى ليصل أجر الحلقة إلى 100 جنيه.

وأضاف «يوسف» في تصريحه: «بالنسبة لكواليس العمل فكان الجميع حب وود بين فريق العمل، فمعظم الأحاديث في الكواليس كانت عن الأدب والثقافة».

نجاح مسلسل «ليالي الحلمية»

حقق مسلسل «ليالي الحلمية» نجاحًا كبيرًا وجماهيريًا، وقت عرضه بجميع أجزائه في رمضان، وضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن أبرزهم: «يحيى الفخراني، صفية العمري، صلاح السعدني، حسن يوسف، فردوس عبد الحميد، هدى سلطان» وغيرهم، وكتب قصة وسيناريو وحوار المسلسل السيناريست أسامة أنور عكاشة، وأخرجه إسماعيل عبد الحافظ.