«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 94 طفلا في الضفة الغربية منذ «7 أكتوبر»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 370 مواطنًا في الضفة الغربية منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، منهم 94 طفلا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكشفت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25 ألفا و490 شهيدا، و63 ألفا و354 مصابا منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.