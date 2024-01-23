«تحديث الصناعة» يزور خطوط الإنتاج الجديدة لشركة المتحدة للعبوات

شهد مركز تحديث الصناعة قصة نجاح جديدة مع شركة المتحدة للعبوات والاستثمار العقاري المتخصصة في تصنيع الأجولة البلاستيكية، حيث تم دعم الشركة من خلال الخدمات الفنية التي يقدمها المركز لما كان له أثر كبير في رفع معدلات الأداء وزيادة الإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

مناقشة استكمال خطة التطوير وتقديم الخدمات الفنية

وأجرى مركز تحديث الصناعة بقيادة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز زيارة للمصنع بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل مناقشة استكمال خطة التطوير وتقديم الخدمات الفنية من قبل فريق عمل المركز في مجال رفع جودة المنتجات وتحسين العمليات الإنتاجية وخدمات شهادة الأيزو وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسهم في تطوير العملية الإنتاجية.

تطوير العملية الإنتاجية

وتعرف فريق عمل مركز تحديث الصناعة على خطوط الانتاج الجديدة التي دشنّها المصنع بعد تطوير العملية الإنتاجية بناء على الخدمات الفنية التي قدمها المركز للشركة، حيث تقوم هذه الخطوط الجديدة بإنتاج الأجولة المستخدمة في تعبئة السكر والدقيق والأعلاف الحيوانية وغيرها من المنتجات.

وتقدمت شركة المتحدة لإنتاج العبوات والاستثمار العقاري بقيادة اللواء مصطفى درويش بالشكر والتقدير لمركز تحديث الصناعة على ما تم بذله من جهود كبيرة في تطوير خطوط إنتاج الشركة وزيادة العملية الإنتاجية وتطويرها.