بوتين: «روساتوم» ستبني 4 وحدات لمحطة الطاقة النووية في مصر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرار التواصل المستمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّهما التقيا خلال قمة روسيا وإفريقيا وجرت مناقشات فيما بينهم حول القضايا الأساسية والإقليمية والدولية والعلاقات بين البلدين، فضلا عن تبادل الآراء حول الأحداث التي تجري في فلسطين، والمرتبطة بالمجال الإنساني.

وأضاف بوتين، خلال مشاركته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في صب الخرسانة للمفاعل الرابعة بمحطة الضبعة النووية، أنّ شركة «روساتوم» ستقوم ببناء 4 وحدات لمحطة الطاقة النووية في مصر، وتقدم 4200 ميجا وات بكل سنة، و73 مليار كيلو وات من الطاقة الكهربائية سنويًا، وبخلاف محطات الفحم الحجري والغازية والتي ليس لها أي انبعاثات وتعد صديقة للبيئة.

وتابع: «شركة «روساتوم» هي الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية وتتخذ القرارات والإجراءات الهندسية الحديثة والتقنيات العصرية أيضا، كما تتبع معايير الأمان العالية فوفق لوكالة الطاقة الذرية تعتبر من أكثر المعايير شدة للأمان».