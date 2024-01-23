الرئيس الروسي: مصر صديقة لنا.. ونعتبرها شريكا استراتيجيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التعاون بين القاهرة وموسكو مازال مستمرا ويتطور، ومصر تعتبر صديقًا لنا وشريكًا استراتيجيًا، مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية مبنية على المساواة والاحترام المتبادل وفق لاتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي والتي تم التوقيع عليها عام 2018.

وأضاف الرئيس الروسي، في كلمته خلال صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية: «التبادل التجاري بين البلدين مصر وروسيا يتطور، والذي قد نمى خلال الـ10 أشهر الماضية، وهناك مشاريع عديدة في مجال الطاقة والزراعة يتم إنجازها وأيضا في المواد الغذائية، كما يجري تطوير المنطقة الصناعية بالقرب من قناة السويس».

وتابع: «هناك آفاق كبيرة لتطوير التعاون بين البلدين عبر انضمام مصر لمجموعة البريكس، روسيا دعمت انضمام مصر لهذه المجموعة».