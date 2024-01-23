أسامة السعيد: إسرائيل تعيش حالة هذيان سياسي.. وتحاول تبرير الإبادة الجماعية في غزة

قال الدكتور أسامة السعيد، باحث في الشؤون الدولية، إن إسرائيل تعيش حالة من الهذيان السياسي والارتباك والفوضى، وتحاول أن تبرر أفعالها الإجرامية ومحاولتها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بأي مبررات، حتى وإن كانت واهية وفارغة من أي محتوى، وخالية من أي مضمون.

وأضاف «السعيد» خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحديث الإسرائيلي لا يعني سوى محاولة لإطالة أمد الصراع، وتوسيع رقعة الصراع، ومحاولة التحرش بكل الأطراف الإقليمية، التي تستطيع أن تنزع فتيل الأزمة وتجهض المخططات الإسرائيلية.

وأشار الباحث في الشؤون الدولية، إلى أن محاولة استفزاز مصر ومحاولة كيل الاتهامات الزائفة تجاه مصر، محاولة لتوسيع رقعة الصراع وإشاعة حالة من الفوضى في الإقليم، لأنهم يدركون تماما أن مصر لديها الأدوات والقدرات والتحركات والاتصالات التي تستطيع من خلالها نزع فتيل هذه الأزمة وسحب الذرائع التي تتعلل بها إسرائيل.

ولفت إلى أن هذه المحاولات دعائية فارغة، للتغطية على الفشل والإخفاق، الذي يتوالى للقدرات العسكرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أو للقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية.