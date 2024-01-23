ارتفاع حاد بإصابات الإنفلونزا وكورونا في إسرائيل.. المرضى يتزاحمون بالممرات

كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، أن هناك زيادة في أمراض الجهاز التنفسي كالإنفلونزا وكورونا بين المستوطنين الإسرائيليين؛ والعنابر وممرات المستشفيات مكتظة بالمرضى، ليخرج عدد من الخبراء وسط يحذرون من مخاطر ذروة قادمة مع انخفاض معدلات التطعيم.

تفاصيل زيادة الإصابة بكورونا

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية، المراكز الصحية والمستشفيات أبلغت عن زيادة حادة في أمراض الجهاز التنفسي بالأيام الأخيرة خاصة الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والكورونا، فيما أوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي الحادة في دولة الاحتلال مستمرة.

وتبين بحسب العينات التي جرت بالعيادات، أن 12% من العينات إيجابية للأنفلونزا، و21% إيجابية للفيروس المخلوي التنفسي، و10% إيجابية لكورونا، وحتى 13 يناير الجاري، وصل إلى المستشفيات 113 شخصًا تأكدت إصابتهم بالأنفلونزا، و365 حالة مصابة بالمرض المخلوي التنفسي، و243 حالة كورونا.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت دولة الاحتلال تواجه الأرقام أعلى بكثير، كاشفة في أحدث تقرير صحي لها: « في الأسبوع الماضي، لوحظت زيادة في معدل الإصابة بأمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولوحظت الزيادة بين جميع الفئات العمرية باستثناء الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 0-2 سنة».

الوضع داخل المستشفيات

وبحسب الدكتور دورون دوسنيتسكي، خبير طب الأطفال من القسم الطبي في لئوميت للخدمات الصحية، «هناك بالتأكيد زيادة في عدد المتقدمين بسبب أمراض الشتاء، لا يختلف كثيرًا عن السنوات السابقة ويتعلق بأمراض الجهاز التنفسي.. معظمهم في مستوى لا يتدهورون فيه إلى المستشفى، لا نعرف دائمًا ما هي نسبة الكورونا وما هي نسبة الأنفلونزا، لكننا نتحدث عن أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء».

والبروفيسور أفيشاي إليس، مدير القسم الباطني في مستشفى بيلينسون، يقول: «الوضع في الأقسام الداخلية صعهناك أحمال غير طبيعية في جميع المستشفيا، ما حدث هو أننا نمنا واستيقظنا فأصبح الأمر يزداد سوءًا عامًا بعد عام، حيث يوجد عنابر تضم 49 مريضًا في الجناح، وبمجرد دخول مريض كورونا إلى المستشفى يجب عليهم عزله ويجب عزل كل من هؤلاء المرضى على حدة».