2500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون مشي بأسيوط احتفالا بعيد الشرطة

قال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، إن المحافظة شاركت، اليوم الثلاثاء، في ماراثون للمشي الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد، لافتًا إلى إنابة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لحضور فعاليات الماراثون الذي يشارك فيه 2500 شاب وفتاة، من كل الهئيات الشبابية والبرلمانية على مستوى المحافظة وشباب مراكز مصر و«YLY» وبرلمان الطلائع وفرق الكشافة وطلاب من التربية والتعليم.

مارثون مشي في أسيوط

وتقدم نائب المحافظ يرافقه أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة وأحمد مدير إدارة برلمان الطلائع وعدد من قيادات المحافظة والشباب والرياضة الماراثون الذي انطلق من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وحتى ميدان الحرب والسلام العام وتعالت الأغاني الوطنية، ورفع الشباب والأطفال المشاركين في الماراثون الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدها تم وضع اكليل من الزهور على النصب التذاكاري للجندي المجهول بميدان الحرب والسلام وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعزف سلام الشهيد وتحية العلم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ثورة يناير وعيد الشرطة

من جانبه، عبر المهندس عمرو عبدالعال عن سعادته بالمشاركة في هذ الماراثون الذي يتم تنظيمه في جميع محافظات الجمهورية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، والتي تعد العين الساهرة على الأمن الداخلي للبلاد، موضحًا أن الهدف من هذا الماراثون هو غرس روح الوطنية والولاء والانتماء لدى النشء من مختلف الأعمار وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأوضح أحمد سويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، أن 2500 شاب وفتاة شاركوا في هذا الماراثون تعبيرا عن للدور العظيم الذي تقوم به الشرطة المصرية لحماية المواطنين والممتلكات، إضافة إلى إحياء ذكرى 25 يناير التي تعكس إرادة الشعب المصري لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا الماراثون كل عام بمشاركة الشباب من مختلف الفئات العمرية.