تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسيوط اليوم.. قرارات وتعيينات جديدة

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، جلسته الشهرية اليوم الثلاثاء، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

التهنئة بعيد الشرطة

وفى مستهل الاجتماع، توجه الدكتور أحمد المنشاوي، باسم جامعة أسيوط، وأعضاء مجلس الجامعة، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بالذكرى ال(72) لعيد الشرطة ،وحلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 من يناير، وهو اليوم العظيم الذي خُلِّد فى تاريخ المصريين عام 1952، حين جسدت الشرطة المصرية، فى معركة الإسماعيلية المجيدة، أروع صور البطولة والفداء، دفاعاً عن أرض مصر وأمنها، فلم ينس لها الشعب فضلها فاتخذه عيداً لها.

معرض القاهرة الدولي

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من بينها؛ التأكيد على ضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات الميسرة لهم، والذي يعد عرساً ثقافياً يسهم فى رفع درجة الوعى، والثقافة لدى الشباب، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة كذلك من بنك المعرفة المصري؛ لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة؛ للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والاستفادة منه فى تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.

مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

كما شملت توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، الإعلان عن معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وهي البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، والطاقة والتغيرات المناخية، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، والنقل داخل الجامعة، والأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، الجامعة والمجتمع.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، أهم الأنشطة والأحداث البارزة، خلال شهر يناير 2024، من بينها؛ احتفال الجامعة بطلاب الجامعة الفائزين فى مسابقة «المواهب الذهبية» لذوى القدرات الخاصة، وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني عبر منافذ التحصيل الخارجية، وإطلاق الجامعة لمشروع المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما استعرضت الجامعة نتائج الوضع الراهن لها، فى إطار إعداد خطتها الاستراتيجة 2024-2029 والتى ترتكز على التحول الرقمي ودعم الابتكار، واقتصاد المعرفة.

بروتوكول تعاون مع المعهد اقومي للاتصالات

وأشاد مجلس الجامعة بزيارة مسئول التعاون الدولي لقطاع الكليات الطبية بجامعة ناميبيا لجامعة أسيوط؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، توقيع رئيس جامعة أسيوط لبروتوكول تعاون مع المعهد القومي للاتصالات فى مجالات الأبحاث والإشراف العلمي بحضور وزير الاتصالات، ترأس الدكتور أحمد المنشاوي اجتماع مركز بحوث تطوير وابتكار الدواء؛ لمناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمرضى والباحثين.

كما أشاد مجلس جامعة أسيوط، بحصول كلية الصيدلة على تجديد شهادة الأيزو (ISO) 9001:2015، واستقبال رئيس جامعة أسيوط للملحق الثقافي الكويتي؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجالات ألأكاديمية والبحثية، وأشاد مجلس جامعة أسيوط،بإدراج مجلة جامعة أسيوط للعلوم البيطرية فى أكبر قواعد البيانات العالمية(Scopus) ، وارتفاع الاستشهادات العالمية بها147% عن العام السابق.

ووافق مجلس الجامعة، على إنشاء قسم تنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري بالجامعة اتساقاً مع بنود اللائحة الموحدة لكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، وفصل تخصص التشخيص المعملى والإكلينيكي من قسم طب الحيوان، وتغيير مسمى التخصص إلى قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

كما وافق مجلس الجامعة، على لائحة مركز الخدمة العامة (وحدة ذات طابع خاص) بقطاع شئون التعليم والطلاب، تعديل مكافأة الكنترول والإشراف على الامتحانات، والمراقبات، والملاحظات؛ لبرنامجىَ الترجمة الإنجليزية، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية (مرحلة الليسانس) بكلية الآداب.

وأقر المجلس، تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين؛ بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.

توقيع بروتوكول تعاون مع المدارس اليابانية

في نفس السياق، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك؛ بين الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، وأميمة توفيق عبد العزيز مدير المدارس اليابانية بأسيوط، وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية؛ من أجل تحقيق هذا الهدف التربوي، تحت مظلة هذا التعاون.

وأوضح «المنشاوي»، أن البروتكول يستهدف تحقيق تعاون مثمر؛ بين جامعة أسيوط، والمدارس المصرية اليابانية بأسيوط؛ من أجل تقديم خدمات تعليمية هادفة على أرض الواقع، والإفادة مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية؛ لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، فضلاً عن الدور المهم الذي تقوم به المدارس التابعة للوحدة؛ في نشر الثقافة والمهارات، والمحاور القائم عليها نظام التعليم الجديد، لافتاً أن المدارس المصرية اليابانية تعمل تحت مظلة نظام التعليم الجديد 2.0؛ للعام الرابع على التوالي.