30 ألف مشارك في ماراثون «الرياضة» ضمن احتفالات أعياد الشرطة بالإسماعيلية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، مارثوان اليوم، بمناسبة عيد الشرطة والذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير بمحافظة الإسماعيلية، وسط مشاركة نحو 30 ألف من الشباب والنشء والمواطنين من مختلف الأعمار السنية، كما افتتح الوزير الدكتور أشرف صبحي -عبر تقينة الفيديو كونفرانس- جميع الاحتفالات التي تنفذها الوزارة بهذه المناسبة في نفس التوقيت في مختلف محافظات الجمهورية.

مارثون مشي وفقرات رياضية وثقافية

حضر الاحتفالية عدد من محافظي المحافظات المقامة بها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأقيمت تلك الاحتفاليات بتنظيم من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة.

تضمنت الاحتفالات ماراثون مشي والعديد من الفقرات الرياضية والثقافية التي استمتع بها الحضور، إضافة إلى عروض فنية تعكس التراث الثقافي للبلاد، علاوة على عروض موسيقية متنوعة.

سلامة واستقرار الأمن الداخلى للبلاد

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لرجال الشرطة المصرية وجميع قياداتها بمناسبة عيدهم الوطني، متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد في مهامهم الجسيمة في الدفاع عن سلامة واستقرار الأمن الداخلي للبلاد.

أكد الوزير حرص أبناء مصر من النشء والشباب على مشاركة رجال الشرطة في عيدهم تقديراً وإعزازاً لجهودهم الحثيثة وعيونهم الساهرة حمايةً للمواطنين وضبط الأمن الداخلي، مشيراً إلى الاحتفالات الكبيرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المحافظين في كل ربوع الوطن لمشاركة أبناء الشرطة في عيدهم.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون في تلك الاحتفالات عن سعادتهم بالمشاركة بها، مشيدين بجهود الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار للبلاد، مقدمين الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الحدث الناجح الذي جمع الشباب والمواطنين في مختلف المحافظات.