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مدبولي يهنئ «الداخلية» بعيد الشرطة: رجال بواسل.. ومصدر فخر للمصريين

كتب:

أسماء زايد
09:42 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 الذي يوافق يوم 25 يناير.

وأعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود، مؤكدا أنّها ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.

 

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