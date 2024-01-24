بعد قصفها بالطيران الأمريكي.. 9 معلومات عن كتائب حزب الله العراقي

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أنّ القوات الأميركية قصفت منشآت في العراق تابعة لجماعة كتائب حزب الله العراقية، واستهدفت الضربات مقر كتائب حزب الله ومواقع تخزين وتدريب الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه.

معلومات عن حزب الله العراقي

الوطن ترصد أبرز المعلومات حول «كتائب حزب الله» حسبما ذكر موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى:

1- الميليشيا الرئيسية في العراق، وتعمل تحت القيادة المباشرة لإيران.

2- لها مجموعة من الخلايا المسؤولة عن العمليات الحركية والإعلامية والاجتماعية، بعضها ممول من الدولة العراقية.

3- تنفّذ عمليات عسكرية حركية وتملك جناحيْن اجتماعي وسياسي.

4- تُعد بحكم الأمر الواقع فرعاً تابعاً لـ «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإسلامي الإيراني».

5- تشكّلت الكتائب العراقية من اندماج جماعات خاصة يديرها «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» في الفترة ما بين 2005-2007.

6- هي الفصيل الأكثر نفوذاً في «قوات الحشد الشعبي» العراقية، وتسيطر على الإدارات الرئيسية مثل رئاسة الأركان، والاستخبارات والأمن، والصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع.

7- هناك أدلة على أن إيران تزوّد «كتائب حزب الله» بالمساعدة المالية والعسكرية وتشاطر معها المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن المساعدة في اختيار قيادتها ودعمها والإشراف عليها.

8- يديرها مجلس شورى يتألّف من 5 إلى 7 أعضاء، بمَن فيهم مراقب خارجي من «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني» أو من «حزب الله» اللبناني.

9- تقوم «كتائب حزب الله» بتشغيل الألوية 45 و46 و47 التابعة لـ «قوات الحشد الشعبي» التي تموّلها الدولة.