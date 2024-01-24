عضو بـ«الشيوخ»: القطاع السياحي يمثل 10% من إجمالي قوة العمل في مصر

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية تمر بعدد كبير من التحديات الداخلية والخارجية والتي تطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، ومنها القطاع السياحي الذي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي والعملة الصعبة في مصر، ويسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع أنَّ القطاع السياحي يستوعب القطاع حوالي 3 ملايين عامل، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل في مصر، وهو ما يجعلها أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي.

المزارات السياحية

وقال الجندي، إنَّ مصر تمتلك جميع المقومات التي تمكنها بأن تكون علي رأس الدول السياحية في العالم، ومن ثم مضاعفة حصتها من حركة السياحة العالمية، إذ تتميز مصر بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، والمقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مصر سواء التاريخية منها من خلال تميزها بالعديد من المواقع الأثرية بها أو المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيانه، أنَّ السياحة عبارة عن صناعة وسلعة تقدم للسائح، لذلك عملت الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي، من خلال إحداث طفرة مهمة في مجال البنية التحتية من طرق ونقل ومواصلات، مشيرًا إلى أنَّ مصر تمتلك ما يقرب من 27 مطارًا بسعة 30 مليون راكب، بجانب شبكة طرق هائلة، ولازالت الدولة تعمل علي قدم وساق من أجل التغلب علي التحديات وتعزيز قدرة مصر علي استقبال المزيد من السائحين.