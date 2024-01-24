«الدفاع المدني» في غزة: أكثر من 70% من قدراتنا خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

أكدت قوات الدفاع المدني في غزة، أنّ أكثر من 70% من قدراتها خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة.

وأضافت قوات الدفاع المدني حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ سياسة استهداف المنازل المأهولة بالسكان مستمرة بشكل يومي في غزة والشمال.

وتابعت قوات الدفاع المدني في غزة: «خسرنا آلاف المواطنين بسبب غياب أدوات الإسعاف والإنقاذ».