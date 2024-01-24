رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الدفاع المدني» في غزة: أكثر من 70% من قدراتنا خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

كتب:

حسن سمير
09:40 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكدت قوات الدفاع المدني في غزة، أنّ أكثر من 70% من قدراتها خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة.

وأضافت قوات الدفاع المدني حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ سياسة استهداف المنازل المأهولة بالسكان مستمرة بشكل يومي في غزة والشمال.

وتابعت قوات الدفاع المدني في غزة: «خسرنا آلاف المواطنين بسبب غياب أدوات الإسعاف والإنقاذ».

اقرأ المزيد:

«أطباء بلا حدود»: نعمل لضخ 76 ألف لتر مياه يوميا لـ19 ألف عائلة في غزة

«أطباء بلا حدود»: يجب حماية الجرحى داخل مستشفى ناصر في غزة

 إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مخيم النصيرات في قطاع غزة

رويترز: وساطة مصرية أمريكية لعقد هدنة في قطاع غزة
بقلم حسن سمير