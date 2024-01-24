«أطباء بلا حدود»: نعمل لضخ 76 ألف لتر مياه يوميا لـ19 ألف عائلة في غزة

قال رئيس المركز الإعلامي لأطباء بلا حدود، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المستشفيات جنوب قطاع غزة، وعمال الإغاثة والطواقم الطبية يواجهون تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخان يونس، متابعا: «نعمل عن كثب مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزة».

وأوضح رئيس المركز الإعلامي لأطباء بلا حدود، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه يجب استئناف مهمة الإغاثة بشكل فوري في قطاع غزة، ما يستلزم رفع الحصار الإسرائيلي، متابعا: «نعمل على ضخ 76 ألف لتر مياه يوميا لـ19 ألف عائلة في قطاع غزة، ويجب الضغط على إسرائيل لوقف القصف الذي يستهدف المنشآت السكنية والمستشفيات في غزة».