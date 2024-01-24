ابنة الشهيد الصياد تشكر «الداخلية» على تكريم والدها: مصر لا تنسى أبنائها

أعربت شاهيناز مصطفى كمال الصياد، ابنة رئيس المقاومة الشعبية في بورسعيد، عن امتنانها العميق لتكريم والدها، قائلة: «وزارة الداخلية تواصلت معنا وكانت فرحة كبيرة بعد كل هذه السنوات، وبعد أن ضحوا من أجل مصر».

وأوضحت «الصياد» خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72 الذي يقام بأكاديمية الشرطة، المُذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مصر بلد كبيرة، والحمد لله عندنا الأمن والأمان وعندنا جيش وشرطة ودي نعمة من عند ربنا».

وعن بطولات والدها الراحل، قالت: «والدي كان واقف للإنجليز بالمرصاد، يظهر ويختفي وكل الفدائيين والمقاومة الشعبي كانت بتعمل كده، والدي مكانش بيقولنا ومكوناش نعرف حاجة، كان مخبي كل حاجة، كان ظابط شرطة وكانوا بيعملوا كل حاجة من غير ما حد يعرف».