الرئيس السيسي يصل إلى مقر الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 كتب: منتصر سليمان 09:54 ص | الأربعاء 24 يناير 2024 الرئيس السيسي وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، إلى مقر أكاديمية الشرطة، لحضور احتفالية عيد الشرطة الـ72. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة بعد قليل تحت رعاية الرئيس السيسي.. «مدبولي» يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الرئيس السيسي أعاد إحياء الحلم النووي المصري «متحدث الرئاسة»: الرئيس السيسي وجه بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: البرنامج النووي السلمي يلبي احتياجاتنا في مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية السيسي اكاديمية الشرطة عيد الشرطة الداخلية بقلم منتصر سليمان