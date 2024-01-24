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نجل شقيق شهيد الشرطة السعيد حمادة: ضحى بحياته لحماية القنصلية الإيطالية في 1956

كتب:

منتصر سليمان
10:47 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
نجل شقيق الشهيد السعيد حمادة

نجل شقيق الشهيد السعيد حمادة

قال السعيد رفاعي حمادة، نجل شقيق الشهيد السعيد حمادة، أن عمه استتشهد عام 1956، وكان مكلفًا بحراسة القنصلية الإيطالية في بورسعيد وقت استشهاده.

وأضاف على هامش احتفال عيد الشرطة المقام الآن بمقر أكاديمية الشرطة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «أثناء بداية المعركة، القنصل الإيطالي أصر وخاف على الشهيد سعيد حمادة، فخرج له بنفسه وقاله ادخل احتمى داخل القنصلية وإحنا نعفيك من المسؤولية، فالشهيد السعيد رفض وأصر على البقاء وأكمل المعركة وبعد فترة خرج القنصل واكتشف أنه استشهد».

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة، لحضور حفل عيد الشرطة الـ 72. 

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