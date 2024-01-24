«رياضة السويس» تنظم ماراثون مشي بمناسبة عيد الشرطة الـ72 وذكرى ثورة يناير

شهدت محافظة السويس تنظيم مارثون للمشي على ممشى أهل السويس احتفالا بعيد الشرطة الـ72 وذكرى ثورة 25 يناير، بمشاركة عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة وحاتم حسني مندوب الوزارة الشباب.

أطلق وزير الشباب والرياضة إشارة بدء مارثون للمشي على ممشى أهل السويس، مساء الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، احتفالاً بعيد الشرطة الـ 72 وذكرى ثورة 25 يناير بالسويس، والذي انطلق بداية من ممشى أهل السويس من أمام سينما ريسانس حتى شاليهات بورتوفيق والعودة.

وقاد المارثون عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة في محافظة السويس بمشاركة حاتم حسني مندوب وزارة الشباب والرياضة، وبحضور سماح المهدي وكيل المديرية للرياضة، وأيمن شبيطة وكيل المديرية للشباب ومحمود حنفي مدير إدارة الرياضة ومسؤول إدارة الرياضة بالمديرية وعدد كبير من قيادات المديرية.

وقد شهد الماراثون مشاركة واسعة من أعضاء مراكز الشباب والكيانات الشبابية بالمحافظة من مختلف الفئات والأعمار، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعه عادل الشيمي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس.