«إعلام الجمرك» ينظم ندوة عن الحقوق الإنجابية في الإسكندرية

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان «الحقوق الإنجابية» بالتعاون مع جمعية البركة في الشباب، في إطار حملة تنمية الاسرة المصرية تحت شعار «أسرتك ثروتك» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل اول وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتورة هنادي سامي مدير تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وهدى محمد عبد المعطي مسؤول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وعدد من أئمة وخطباء المساجد وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

مواجهة المشكلة

افتتحت الندوة الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن حملة تنمية الأسرة المصرية تهتم بالنهوض بالأسرة في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية وخاصة مواجهة المشكلة السكانية فهي قضية أمن قومي تحتاج الي تعاون كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لمواجهة النمو السكاني المتزايد الذى يعوق جهود التنمية.

عيادات متنقلة

وقالت الدكتورة هنادي سامي، إن قطاع تنظيم الأسرة، يهدف إلى الحفاظ على صحة الأم والطفل، بداية من الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة، مشيرةً إلى أن التعريف السليم لمفهوم تنظيم الأسرة هو سلوك حضاري وقرار للزوجين بتنظيم عملية الإنجاب بطريقة تضمن المحافظة على صحة الأم والطفل، دون ضرر لأى منهما، وأن خدمة تنظيم الأسرة تصل لكل سيدة مهما كان مكان إقامتها، حيث أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لديها 14 عيادة متنقلة تتحرك في كل مناطق الإسكندرية وتصل إلى المناطق النائية والبعيدة والمناطق التي تفتقر إلى منشآت صحية وخدمات صحية، إلى جانب الحملات والقوافل الطبية المنتشرة في كل مناطق المدينة .

تعليم المرأة حرفة

فيما أكدت هدى عبد المعطي، على أهمية التكاتف من أجل تعديل الفكر المغلوط عن مفهوم تنظيم الأسرة، مشيرةً إلى أن تنظيم الأسرة يقدم مشورة خاصة لكل سيدة أو فتاة من خلال الاتصال بالخط الساخن لتنظيم الأسرة، ان قطاع تنظيم الأسرة يهتم، بتمكين المرأة وذلك من خلال تعليمها حرفة أو مهنة أو مساعدتها في فتح مشروع تتكسب منه دخلاً تنفق منه على أسرتها، ومن ثم تتحسن الوضع المعيشي لدى الاسرة، وبالتالي تتحسن الخصائص السكانية للأسرة .

رفع الوعي والثقافة

وأكدت حنان الطحان، على أهمية رفع الوعى والثقافة الصحية لدى للأمهات وربات البيوت والفتيات المقبلات على الزواج، لأنه كلما أعددت أم تتمتع بصحة جيدة ولديها وعى صحي كاف، كلما ضمنت أسرة سليمة متماسكة، مستعرضةً حرص منظمات المجتمع المدني في رفع شأن الأسرة المصرية البسيطة ورفع قدراتها المعيشية، من خلال تمكين الأسر في مشروعات بسيطة تستطيع أن تعتمد علي ربحها في الإنفاق على المعيشة.

رأي الدين

وأوضح الشيخ سلامة عبدالرازق، أن الشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة ولا كبيرة في قضية الأسرة الا وأوضحتها ونظمتها، من خلال فهم صحيح القرآن والسنة النبوية المشرفة، مؤكدًا أن الأسرة هى اللبنة الأولى والأساس الأول لبناء المجتمع، وحذر عبد الرازق من الزيادة في الإنجاب لكل الأسر التي لا تملك سبل المعيشة ومستواها المعيشية غير متوفرة، مؤكدًا أن لكل طفل حق في الرعاية والتعليم والمعيشة.