«إعلام الجمرك» بالإسكندرية يدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شاركت إدارة العلاقات العامة والإعلام واللجنة السكانية، في ندوة موسعة بمركز إعلام الجمرك، بعنوان «المشاركة السياسية للشباب»، بمحاضرة الدكتور مصطفى بدوى، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، تحت إشراف سلوى حجازي، مدير مركز الإعلام.

نهى خليفة: المشاركة تعزز مكانة مصر

وأضافت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن مثل هذه الندوات تساهم في رفع وعي الشباب عن أهمية مشاركتهم السياسية، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية، وأهمها الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المشاركة تثرى الحياة السياسية في مصر، وتعطى الشباب الثقة في حق الانتخاب.

وشددت المهندسة نهى خليفة، على أن مشاركة الشباب في اختيار الرئيس ونزولهم، يظهر مصر أمام العالم بشكل حضاري، وأن شعبها واعٍ ويختار بإرادته الحرة، ما يعزز مكانة مصر عالميا، ويعطيها دفعة للأمام، متابعة: «لكن التكاسل عن المشاركات السياسية يبقينا مع الدول النامية والشعوب غير المتفاعلة مع دولتها».

إدرس واعرف واختار

وأشارت إلى أن الندوة تناولت العديد من النقاط، أهمها أنه لا بد من تأسيس مبدأ المشاركة بأننا نربي أبناءنا على تبادل الرأي والمعرفة منذ الصغر، ما يؤدي إلى بناء جيل واسع المدى والرؤى، ويربي فيهم روح المشاركة في تعزيز الحياة الاجتماعية، وتعزيز مشاعر الانتماء بمفهوم «ادرس، اعرف، اختار»، ادرس المرشحين وتعرف عليهم واختار الأفضل منهم، لافتة إلى أنه سيجرى إقامة العديد من الندوات والمحاضرات خلال الفترة المقبلة حول هذة القضية المهمة مجتمعيا، وهي التفاعل والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بمصر.